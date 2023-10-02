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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المياه والصرف الصحى بالإسكندرية تشارك في معرض اكسبو الدولى 2023

صدى البلد

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فى المعرض الدولى لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات، اكسبو 2023.

واستعرضت الشركة جهودها في مجال تحسين البيئة واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة بانشاء محطات طاقة شمسية بموقع ٩ن وبمحطة معالجة المعمورة ومعالجة الكيلو ٢١ وهاضم محطة التنقية الشرقية مما يساعد في خفض الانبعاثات الكربونية بما يقرب من ١٦ ألف طن سنويا، بخلاف موقع ٩ن المعني باستقبال جميع المخلفات الصلبة الناتجة من محطات المعالجة لمعالجتها وانتاج حمأة معالجة تصلح لاستخدامها في تحسين خواص التربة وسماد للأشجار الخشبية ونباتات الزينة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك أثناء تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جناح الشركة بالمعرض، وتفقد الخدمات التي يقدمها قطاع المعامل للشركة والمواطنين من القياسات البيئية ومنظومة الجودة والتحاليل لمتوفرة بالمعمل المركزي، بخلاف وضع الخطط المثلي للتعامل مع الأزمات أثناء الأمطار الغزيرة بالإسكندرية وتوثيق أحداث النوات السابقة علي خرائط gis وتحديد النقط الساخنة بجميع المناطق ووضع حلول عاجلة وآجلة أو تمركز معدات الشركة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات التنفيذية بالإسكندرية ومع هيئة الأرصاد الجوية لتحديد مناطق شقوط الأمطار وكثافتها واللستعداد الأمثل لها وتجارب المحاكاة لمياه الأمطار ببعض المناطق لقياس مدي استيعابها لمياه الأمطار الغزيرة.

وحضر فعاليات المعرض الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء ايهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى الجانب الألمانى.

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