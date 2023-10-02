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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

على الأغاني الوطنية.. المصريين الأحرار يحتفل بذكرى أكتوبر ويجدد تفويضه للرئيس السيسي

العروبة
العروبة

احتفل حزب المصريين الأحرار برئاسة د. عصام خليل بذكرى انتصارات أكتوبر وتجديد تفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء للجمهورية الجديدة ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك على انغام الاغاني الوطنية وتوزيع اعلام مصر على المارة امام المقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة.

جاء ذلك وسط احتشاد لعناصر الحزب في ميادين الجمهورية وفق توجيهات ودعوة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالنزول للميادين لكافة الأعضاء المنضمين للحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس السيسي والاحتفال بنصر اكتوبر ودعوة الرئيس لاستكمال رؤية 2030.

وشهد الاحتفال تفاعلا جماهيريا من المارة باختلاف أعمارهم مع توزيع أعلام الجمهورية واحياء الاحتفالية علي طريق التواصل المباشر مع الشارع.

كما نظم الحزب عدة مسيرات في المحافظات المختلفة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية حتي 2030.

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