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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تحيا مصر ويحيا السيسي".. مسيرات حاشدة لقيادات التعليم الخاص بالجيزة |شاهد

المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس

انطلقت مسيرات حاشدة بمحافظة الجيزة تتبع إدارات التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

ورفع المشاركون في المسيرة، والتي انطلقت من أمام مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتستمر حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية التي تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت، وهتافات "تحيا مصر" ويحيا السيسي". 

وطالب المشاركون فى المسيرة الضخمة التى جابت ميادين الجيزة المختلفة الرئيس السيسي بالترشح، رافعين شعارات "هنكمل معاك المشوار، وتحيا مصر، و السيسي بانى مصر الحديثة، والسيسي رئيسي". 

وانطلقت مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبني مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتي وصلت إلى ميدان الجلاء بالدقي رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتأتى المسيرة دعما للرئيس السيسى وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار والذي كان علي قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس
المعلمون يدعمون الرئيس

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"تحيا مصر ويحيا السيسي".. مسيرات حاشدة لقيادات التعليم الخاص بالجيزة |شاهد

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