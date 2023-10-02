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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لص يشعل النار في رأس عامل متجر بعد منعه من السرقة

لص يشعل النار باس
لص يشعل النار باس عامل متجر بعد منعه من السرقة

أشعل سارق النار في رأس عامل متجر باستخدام سائل شديد الاشتعال، بعد أن حاول منع اللص المزعوم من سرقة المتجر. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يُظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه شبكة سي بي إس نيوز الموظف سوراج وهو يتشاجر مع كيندال بيرتون قبل غمر رأس سوراج بسائل شديد الاشتعال.

 وشوهد عامل آخر يهرع لإنقاذ سوراج بمضرب بيسبول قبل ثوانٍ من اشتعال النيران في رأس الموظف بعد أن أشعل بيرتون السائل في متجر بمنطقة الخليج، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

 لص يشعل النار باس عامل متجر بعد منعه من السرقة

وخلال السنوات الخمس التي قضاها سوراج في المتجر، قال إنه وعمال آخرون في متجر منطقة الخليج يتعاملون مع السارقين بانتظام، ولكن لم يحدث شيء بهذا الحجم على الإطلاق.

 في بداية مناوبته، حذر زملاء سوراج من أن بيرتون كان في المتجر عدة مرات في ذلك اليوم لسرقة سائل شديد الاشتعال.

واوضحت الصحيفة ان العامل سيحتاج إلى عدة عمليات جراحية نتيجة حروقه. 

وأنشأت زوجة سوراج، سابينا، صفحة عبر GoFundMe للمساعدة في جمع الأموال من أجل الرعاية الجسدية والعقلية لزوجها بينما يبدأ رحلته للتعافي. 

وكتبت سابينا على موقع جمع التبرعات: "تستغرق إصابات الحروق وقتًا للشفاء والتعافي، ونحن مثقلون بالصدمة العقلية وضغط الإجراءات الطبية".

إشعال النار حرق

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