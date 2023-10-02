مبتكر يتخيل شكل أجهزة التجسس في المستقبل.. صور

تخيل أحد فناني الذكاء الاصطناعي الشكل الذي قد تبدو عليه أجهزة التجسس المستقبلية، حيث توقع أن تكون على هيئة حشرات وحيوانات آلية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، ابتكر ماركوس بيرن صورا رائعة بعد التعرف على تاريخ الطائرات بدون طيار، ثم استخدم برنامج الذكاء الاصطناعي Midjourney وPhotoshop لإنشاء التصميمات التي تشمل "سمكة آلية" وذبابة حرفية على الحائط وحتى ضفدع مراقبة.

مبتكر يتخيل شكل اجهزة التجسس في المستقبل

وقال ماركوس، من دبلن، إنه استوحى بشكل خاص من اختراع الحشرات، وهي مركبة جوية صغيرة بدون طيار صممتها وكالة المخابرات المركزية منذ حوالي 50 عامًا لتبدو مثل اليعسوب.

وقال: "لقد اتخذ تاريخ الطائرات بدون طيار منعطفًا غريبًا بشكل خاص في السبعينيات.

مبتكر يتخيل شكل اجهزة التجسس في المستقبل

كان الجهاز، الذي تم اختراعه خلال الحرب الباردة، أحد أكثر إبداعات المنظمة السرية سرية ولم يتم الكشف عنه إلا بعد سنوات من تطوير النموذج الأولي لأول مرة.

كان من المفترض أن يتم استخدامها لأغراض المراقبة، وكان من المأمول أن حجمها الصغير وتشابهها مع الحشرة سيسمح لها بالمرور دون أن يكتشفها الأعداء.