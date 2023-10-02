وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة أفريقيا الـ16 للرماية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح بطولة أفريقيا السادسة عشرة للرماية "بندقية ومسدس"، على مستوى الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



حضر الحفل، محمد جدي محمود وزير الشباب والرياضة الصومالي، لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، خالد عبدالله حمد النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية السودانية، الياس شيخ عمر سفير دولة الصومال، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



يشارك في البطولة نحو 250 راميًا ورامية من 15 دولة أفريقية، وهي: الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف، وذلك علي ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الحرص على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار العام، استفادةً من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية.

وأشار الوزير إلي أن مصر تستضيف البطولة على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات القارية والعالمية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، حيث تضاهي أفضل ميادين الرماية على مستوى العالم.