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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

350 كم في ساعة.. إندونيسيا تطلق قطارًا فائق السرعة بدعم صيني

قطار إندونيسيا الجديد
قطار إندونيسيا الجديد


افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين خطًا للسكك الحديدية فائق السرعة بتكلفة 7.3 مليار دولار يربط عاصمة البلاد بمدينة باندونج، وهو مشروع تدعمه الصين وشابته مشاكل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

واجه خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 142 كيلومترًا (88.23 ميلًا)، وهو أحد مشاريع البنية التحتية الرئيسية للرئيس وجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، مشاكل تتراوح بين مشكلات شراء الأراضي والتأخيرات المرتبطة بالوباء والتكاليف المتضخمة.

يعد إطلاق القطار السريع المسمى ووش اليوم الاثنين متخلفًا كثيرًا عن الهدف والوقت الأصلي والذي كان في عام 2019.

وقال جوكوي، وهو الاسم الشائع للرئيس، خلال حفل الإطلاق: ”الاسم مستوحى من صوت قطار سريع”.

وذكر جوكوي إن السرعة القصوى لتشغيل القطار يمكن أن تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة (217 ميلاً في الساعة).


قام كونسورتيوم من الشركات الإندونيسية والصينية ببناء خط السكة الحديد.
 

2019 الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الرئيس الأندونيسي الحزام والطريق الصين

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