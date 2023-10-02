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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال توصيل التيار الكهربائى لمساكن الجلاء وأرض حي شرق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اجتماعا لمناقشة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه اعمال توصيل التيار الكهربائى لمساكن الجلاء وأرض حي شرق ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات ،  بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ .

وقال " مختار " إن الرئيس عبدالفتاح السيسي امر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق غير المخططة بالتوازي مع تنفيذ مبادرة حياة كريمه في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته .

وأكد " المحافظ "  أن ما تشهده المحافظه من مشروع تطوير المناطق غير المخططه ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه في ظل بناء للجمهوريه الجديده وقطار التنميه الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي لمساكن الجلاء وأرض شرق من خلال التنسيق مع صندوق التنمية الحضارية وشركة الكهرباء تمهيداً لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين .

وثمن " المحافظ " دور صندوق التنمية الحضاريه والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة الشركات المشاركة والمنفذه لمشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية ( مساكن الجلاء - ارض حي شرق ) .

الجدير بالذكر ان المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع عواصم المحافظات يتم تمويلها من صندوق التنمية الحضارية و تشمل  مشروع إنشاء عمارات علي أرض حي شرق المنصوره حيث يتم انشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنيه و 88 شقه ادارية و22 محلا تجاريا ، و مشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد  704 وحدات سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحده صحيه .

حضر الاجتماع المهندس أسامه اسماعيل والمهندسة سوزان نادر ممثلا صندوق التنمية الحضارية ، والنقيب أحمد ممدوح ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، والمهندس أحمد أبو العطا نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال الدلتا ، والمهندس الشاذلي مصطفي رئيس قطاع المشروعات بشركة الكهرباء ، والمهندس حامد عبدالخالق رئيس قطاع جنوب الدقهلية للكهرباء ، والمهندسة نهاد البلتاجي وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق بالدقهلية ، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير عواصم المحافظات توصيل التيار الكهربائى مبادرة حياة كريمة مشروع تطوير المناطق الغير مخططة وحدات السكنية

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