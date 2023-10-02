يوتيوبر شهير يُضرب بالنار بسبب مزاحه السخيف .. ما القصة؟

تحولت مزحة يوتيوبر شهير إلى كارثة عندما قام سائق توصيل طلبات بسحب مسدسه وأطلق النار على صدر اليوتيوبر بعد ممازحته بطريقة سخيفة.

وخلال الفيديو، قام تانر كوك، 21 عاما، الذي يدير قناة Classified Goons على يوتيوب، بمضايقة آلان كولي أثناء استلامه طلب طعام، قبل أن يفقد صبره ويطلق السلاح عليه.

الحادث الذي وقع في 2 أبريل، شوهد فيه كوك يتتبع كولي في مركز تسوق دولز تاون سنتر في ستيرلنج، فيرجينيا، الولايات المتحدة، بينما كان يدفع هاتفه في وجهه.

استمر كوك في تشغيل العبارة الغريبة: "مرحبًا، توقف عن التفكير في وميضي" عدة مرات باستخدام تطبيق الترجمة من Google. وعلى الرغم من تراجع كولي عن كوك وإخباره بالتوقف ثلاث مرات ومحاولة إبعاد الهاتف عن وجهه، إلا أن مستخدم اليوتيوب واصل التقدم نحوه.

في هذه المرحلة، أخرج سائق التوصيل مسدسه وأطلق النار على كوك في أسفل صدره الأيسر، ما أثار الذعر في المركز التجاري.

قام الضباط بتثبيت كولي على الأرض واعتقلوه، ووجهت إليه تهم الإصابة بجروح خطيرة، واستخدام سلاح ناري في ارتكاب جناية، وإطلاق سلاح ناري داخل مبنى.