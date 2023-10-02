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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا سليم يشارك في التدريبات الجماعية لـ الأهلي

صدى البلد

شارك رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت ‏مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بكدمة في الركبة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي المصغر الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة.‏

وأدى رضا سليم تدريباته مع الأهلي التي اشتملت على جانب بدني وتقسيمة الكرة، والتي ‏حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي الخاص بمباراة إنبي في نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر التي تقام مساء الأربعاء المقبل.‏

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة ‏سانت جورج، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على سانت جورج ‏بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ32.‏

 

رضا سليم بالنادي الأهلي التدريبات الجماعية ملعب التتش البرنامج ‏التأهيلي المصغر

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