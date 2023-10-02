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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة العضوية بالأهلي تجتمع غدًا بفرع القاهرة الجديدة

صدى البلد

تعقد لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا في ‏السادسة مساء غد الثلاثاء بفرع الأهلي بالتجمع الخامس.وذلك لاعتماد أوراق المتقدمين ‏للحصول على عضوية الفرع..يأتي هذا الاجتماع وسط إقبال كبير من الراغبين في ‏الإنضمام لعائلة الأهلي سواء في فرعي النادي «التجمع الخامس- الشيخ زايد» أو من ‏خلال العضوية العامة التي تشتمل كل الفروع.‏

ويعد اجتماع الغد استكمالًا للاجتماعات التي أجرتها لجنة العضوية مع الراغبين في ‏الحصول على العضوية والاستفادة من الخدمات الكبيرة المقدمة للأعضاء والطفرة ‏الإنشائية الهائلة بكافة الفرع سواء من حيث الملاعب الرياضية أو أماكن جلوس ‏الأعضاء وغيرها من الملفات المهمة التي تم مراعاتها لتلبية كافة احتياجات أعضاء ‏النادي.‏

كما سبق أن عقدت اللجنة مقابلات عبر برنامج «زوم» مع المتقدمين للحصول على ‏العضوية ‏للمتقدمين من خارج البلاد، سواء المقر الرئيسى أو أي من ‏فروع النادي.‏وتقديم ‏كافة التسهيلات لهم ولأسرهم إلى جانب ‏المتقدمين من داخل البلاد.‏

وشهد فرع التجمع إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على عضويته للاستفادة من ‏الطفرة ‏الهائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي ‏على مسطح ‏‏1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف ‏خلع ‏ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة ‏الطائرة، هذا ‏إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، ومنطقة «أكوا ‏بارك» ألعاب ‏مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏

 

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