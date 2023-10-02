لجنة العضوية بالأهلي تجتمع غدًا بفرع القاهرة الجديدة

تعقد لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا في ‏السادسة مساء غد الثلاثاء بفرع الأهلي بالتجمع الخامس.وذلك لاعتماد أوراق المتقدمين ‏للحصول على عضوية الفرع..يأتي هذا الاجتماع وسط إقبال كبير من الراغبين في ‏الإنضمام لعائلة الأهلي سواء في فرعي النادي «التجمع الخامس- الشيخ زايد» أو من ‏خلال العضوية العامة التي تشتمل كل الفروع.‏

ويعد اجتماع الغد استكمالًا للاجتماعات التي أجرتها لجنة العضوية مع الراغبين في ‏الحصول على العضوية والاستفادة من الخدمات الكبيرة المقدمة للأعضاء والطفرة ‏الإنشائية الهائلة بكافة الفرع سواء من حيث الملاعب الرياضية أو أماكن جلوس ‏الأعضاء وغيرها من الملفات المهمة التي تم مراعاتها لتلبية كافة احتياجات أعضاء ‏النادي.‏

كما سبق أن عقدت اللجنة مقابلات عبر برنامج «زوم» مع المتقدمين للحصول على ‏العضوية ‏للمتقدمين من خارج البلاد، سواء المقر الرئيسى أو أي من ‏فروع النادي.‏وتقديم ‏كافة التسهيلات لهم ولأسرهم إلى جانب ‏المتقدمين من داخل البلاد.‏

وشهد فرع التجمع إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على عضويته للاستفادة من ‏الطفرة ‏الهائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي ‏على مسطح ‏‏1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف ‏خلع ‏ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة ‏الطائرة، هذا ‏إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، ومنطقة «أكوا ‏بارك» ألعاب ‏مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏