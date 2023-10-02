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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين: حكاية وطن رد على المشككين في إنجازات الرئيس السيسي

مؤتمر حكاية وطن
مؤتمر حكاية وطن

قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب “المصريين”، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن" والإنجازات المعروضة أبلغ رد على المشككين ومن يحاولون بشتى الطرق تشويه صورة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي شُيدت في عهد الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد.

 

وأضاف “السيد”، في بيان اليوم الاثنين، أن المصريين أصبحوا على وعي وإدراك كاملين بأن القيادة السياسية الحكيمة مُمثلة في الرئيس السيسي أحدثت تغييرات جذرية في شتى القطاعات، فضلًا عن تحقيق الاستقرار الأمني في المقام الأول والذي ساعد على تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي شيدها الرئيس السيسي، موضحًا أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون ثقة عمياء في سياسات الرئيس السيسي الداخلية والخارجية وأكبر دليل على ذلك اصطفافهم خلف قيادتهم الحكيمة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها لمصر وشعبها.

 

وأوضح أن مصر شهدت على مدار الـ10 سنوات الماضية تحولًا كبيرًا في الاقتصاد من حيث تدشين المشروعات العملاقة من العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة أو مشروعات البنية التحتية في كافة القطاعات والإصلاحات التشريعية، مؤكدًا أن مؤتمر "حكاية وطن" بمثابة كشف حساب لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكيف كان وضعنا قبل 2014 وإلى أين وصلنا، إلى جانب رؤية للمستقبل خلال السنوات المقبلة.

 

وأكد أن تصريحات الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والشفافية بما تم من إنجازات على الأرض ومردودها على الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب أن يستكمل الرئيس السيسي مسيرة الإنجازات التي وصلت لعنان السماء والجمهورية الجديدة التي يشيدها، موضحًا أن مؤتمر "حكاية وطن" بمثابة رد الجميل للرئيس السيسي، الذي غير شكل مصر ويواجه تحدياتها بكل قوة.

 

وأشار إلى أن ما تحقق على أرض الواقع كبير للغاية ومشرف للحاضر والأجيال القادمة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس حملت حلم المصريين في مستقبل مبهر للوطن، فالوطن يحيا بالتغيير وبالأحلام العظيمة للمستقبل.

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