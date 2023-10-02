هاشتاج بطل الحكاية يجتاح تويتر.. ومغردون: كمل يا ريس

تصدر هاشتاج #بطل_الحكاية قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعبيرا عن تأييد ودعم الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانهالت التغريدات عبر تويتر للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقدمه للوطن من إنجازات وتقدم للبلد.

وجاءت التغريدات بعبارات من الحب والتأييد كالآتي:

#بطل_الحكايه‬⁩

‏كل الدعم والحب

فعلا بطل الحكايه ربنا يديمك لمصر ياريس ويبعد عن مصر كل الحاقدين ⁧‫#بطل_الحكاية‬⁩

#بطل_الحكايه‬⁩

‏ابن مصر كل الدعم يا بطل الحكايه



بطل_الحكايه‬⁩

‏بطل الحكايه حرفيا ان شاء الله مكمل معانا رغم انف الحاقدين

مصر دايما في المقدمه معاك ياريس 🇪🇬⁧‫#بطل_الحكاية‬⁩

#بطل_الحكايه‬⁩

‏كمل ياريس واحنا معاك

معاك ياريس لتكمله الانجازات ⁧‫#بطل_الحكاية