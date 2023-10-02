بعد إعلان ترشحه.. هاشتاج مليونية في حب السيسي يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #مليونيه_في_حب_السيسي تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد إعلان السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر حكاية وطن.

وانهالت التغريدات عبر تويتر للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقدمه للوطن من إنجازات وتقدم للبلد.

وجاءت التغريدات بعبارات من الحب والتأييد كالآتي:

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‏هينتصر لانه بيسعي

‏الي الخير

‏واهل الشر بيسعوا لفساد البلاد



- الرئيس السيسي يستجيب لنداء الملايين المصريين في كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

‏مع بعض نكمل الحلم

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ليونيه_في_حب_السيسي‬⁩

‏كل الدعم بكل الحب وكل والتقدير

معاك يا ريس وتحيا مصر ⁧‫#مليونيه_في_حب_السيسي