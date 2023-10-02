الإسكندرية تستقبل باخرة سياحية جديدة وعلى متنها 636 سائحا

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار بميناء الإسكندرية الباخرة السياحية (Nautica) المتجهة إلى مدينة بورسعيد وعلى متنها 636 سائحا من جنسيات مختلفة، وذلك عقب وصول سفينة سياحية أخرى صباح اليوم.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية إن الباخرة السياحية وصلت إلى الإسكندرية فجر اليوم /الاثنين/ وعلى متنها فوج سياحي يضم 636 سائحا متعددي الجنسيات ، أغلبهم من الجنسيات الأمريكية الكندية والإسبانية والأسيوية.

وأضافت العرجاوي أن الباخرة السياحية وصلت إلى ميناء الإسكندرية، وسيغادر فوج الباخرة اليوم بعد إتمام جولته السياحية في عدد من المزارات بمدينتي الإسكندرية والعلمين.

وأشارت مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية إلى استقبال الفوج السياحي من قبل مسئولي السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة ، للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.

يذكر أن ميناء الإسكندرية استقبل صباح اليوم الباخرة السياحية "سيليبرتي أبيكس" (Celebrity Apex) وعلى متنها 2650 سائحا.