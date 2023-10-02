أمين عام حماة الوطن: مسيرات ميادين النصر تؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ عن تأييده ودعمه لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.



وقال “ نصير” في تصريحات له اليوم، إن الرئيس السيسي يمثل رمزا وطنيا مخلصا قدم روحه فداء لتراب هذه الأمة وكان صدا منيعا ضد أي محاولات لتمزيق البلاد وتقسيمها إلى دويلات.



وأكد، على أننا عازمون بالجهد والعمل كحزب حماة الوطن بكافة تشكيلاته التنظيمية المنتشرة في جميع المحافظات على الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة والتي نفديها بأرواحنا ودمائنا من أجل بناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

وأضاف، أن ما شاهدته مصر اليوم من مسيرات وطنية داعمة ومؤيدة في كافة ميادين الجمهورية يؤكد علي قدرة أبناء الوطن في التفرقة بين الغث والسمين ومن يريد لوطنه التقدم والبناء ومن يريد الفوضى والهدم، وعاشت مصر بابناءها المخلصين عزيزة أبية مرفوعة المهمة.