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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين بعد إعلان الرئيس السيسي ترشحه: يوم تاريخي أسعد المصريين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة في ختام مؤتمر حكاية وطن بين الرؤيا والإنجاز بالعاصمة الإدارية، أسعد الشعب المصري العظيم الذي كان ينتظر هذا القرار بفارغ الصبر، وجاء تلبية لمطالب الملايين الذين اصطفوا أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد ومبايعة الرئيس السيسي في مشاهد وطنية تجسد أسمى مقومات الحق والخير والعدل ورد الجميل لمن أنقذ مصر والمصريين.


قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: إن يوم الاثنين 3 أكتوبر سيظل يوما تاريخيا للمصريين وشاهدا على تلبية  الرئيس مطالب شعبة العظيم بالترشح للانتخابات الرئاسية حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وحرصا على مصلحة البلاد والعباد واستكمالا للمشروعات العملاقة والإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة 30يونيو الجديدة ولم تحدث منذ 100سنة.


أضاف طواله: أن هذا اليوم هو عيد وفرحه لكل أبناء الشعب المصري البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس بكل اقتدار وتميز.


أشار رئيس الجبهة إلي أن مصر تبدأ من اليوم مرحلة جديدة مع قائد مسيرة العطاء الذي أعاد مصر إلي مكانتها عالميا و أصبحت قلب افريقيا النابض وتصدرت الريادة مرة أخرى. 


أوضح طواله أن التحديات كبيرة وكثيرة ولكن مصر السيسي تقف على أرض صلبة قوية نابعة من إرادة حديدية للقيادة السياسية الحكيمة بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في أرض الكنانة مع إيمان شديد من أبناء الشعب المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية.

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