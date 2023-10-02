وقوع ضحايا.. توتر الوضع من جديد بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 عن مصرع جندي، وإصابة جنديين آخرين بعدما فتحت القوات الأذربيجانية النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية، بأنه "إثر تعرض مركبة تابعة للقوات الأرمينية محملة بالمؤن لإطلاق نار من جانب القوات الأذربيجانية النار سقط قتيل وجريحان في الجانب الأرميني"، بعدما كانت قد أبلغت في وقت سابق عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا كشفت فيه عن "تعرض دورية روسية اذربيجانية مشتركة الاثنين لاطلاق نار في اقليم ناجورني قره باغ".

وذكرت الدفاع الروسية أن "دورية مشتركة روسية وأذربيجانية تعرضت لاطلاق نار من شخص مجهول استخدم بندقية قناص"، وأضافت "لم يسقط ضحايا، وتجري قيادة القوة الروسية لحفظ السلام مع ممثلي الطرف الاذربيجاني تحقيقا".