اقتصادية حماة الوطن: إعلان السيسي ترشحه جاء استجابة لرغبة المصريين في البناء

كشف المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسة جديدة جاء استجابة منه للواجب الوطني والنداء الشعبي، من جموع المصريين الذين تواجدوا بشوارع وميادين مصر بأكملها مطالبينه بالترشح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تعيشها مصر حاليا.



وأكد تيسير، في تصريحات له اليوم، على أن حزب حماة الوطن بدأ جولاته وتشكيلاته الحزبية بمختلف محافظات مصر للحشد والترتيب لانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم عقد اللقاءات والمؤتمرات الانتخابية بمختلف ربوع مصر لدعم الرئيس السيسي لاستكمال خطته الإصلاحية على مختلف الأصعدة.



وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" الذي اختتم أعماله اليوم حول ما تم من إصلاحات اقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والمستثمرين ودعم القطاع الصناعي بشكل كبير كشف الكثير من الحقائق أمام المصريين لم تكن واضحة بالشكل الكافي.

وشدد نتطلع إلي المزيد من الإصلاحات وجني ثمار السنوات الماضية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.



ودعا أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن جميع المصريين الي اهمية المشاركة الايجابية في الاستحقاق الدستوري القادم ، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبوا إليه من تقدم واستقرار.