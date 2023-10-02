مصر بتفرح .. بسمة وهبة تحتفل بإعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية

وجهت الاعلامية بسمة وهبة رسالة دعم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اعلان ترشحه إلى انتخابات الرئاسة .

ونشرت بسمة وهبة صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قائلا :" مصر بتفرح ".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية لطلب المصريين، وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو.

وكان الحاضرون في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر حكاية وطن، ناشدوا الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة على الهواء، وردد الحاضرون في القاعة، "استجب ياريس لمطلب الشعب، وترشح للانتخابات المقبلة"، وقال الرئيس السيسي، ضاحكا "هو انا مستجبتش".