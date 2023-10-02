العسل مضاد حيوي طبيعي.. أخصائية تغذية علاجية تكشف أهم مكونات الماسكات الطبيعية

قالت مي مجدي، أخصائية العناية بالشعر و البشرة و التغذية العلاجية، إن من مكونات الماسكات الطبيعية و الأساسية هو (الزبادي، البن، العسل، الليمون، الخيار و الجزر) للبشرة و الشعر.

وأضافت "مجدي"، خلال لقائها ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم حنان الحسيني، أن الزبادي له فوائد متعددة و من أهمها: معالجة تصبغات البشرة و تهدئتها بعد التهابات الشمس، منوهة إلى أن ماسك الزبادي بالعسل يقوم بتنعيم الشعر و له فاعلية كبيرة، فهو يمد الشعر بالفيتامينات و يقوم بترطيبه بدرجة كبيرة.

تحذير من الليمون على البشرة

وأوضحت "مجدي"، أن العسل مضاد حيوي طبيعي، فهو يقوم على تهدئة البشرة من حب الشباب و يساعد على نضارتها، محذرة من استخدام الليمون على البشرة بشكل مباشر، لأنه قد يسبب التهابات بها، لافتة إلى أن المدة المناسبة لأي ماسك على البشرة يكون من 15 إلى 20 دقيقة، و يكون من مرة إلى مرتين أسبوعيا.