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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطاردة الساحرات.. ترامب يهاجم القضاء الأمريكي: لا يعرف شيئا

ترامب في المحكمة
ترامب في المحكمة

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الإثنين، القضاء الأمريكي، متهما إياه بملاحقته ومحاولة منعه من الوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وحضر ترامب اليوم جلسة محاكمة له في نيويورك على خلفية اتهامات له بالاحتيال على الولاية ضريبيا.
وسبق وأصدرت محكمة في نيويورك حكما يمنعه من البناء في نيويورك وطالبت بتغريمه رقم ضخما يبلغ ٢٥٠ مليون دولار.


وقبيل حضوره محاكمة اليوم، اتهم ترامب القضاء بتعطيل جهوده للترشح للرئاسة، واصفا الأمر بمطاردة الساحرات.
واتهم ترامب القضاة بأنهم "لا يعرفون شيئا، ومهمتهم ملاحقته فقط".

يحاكم ترامب في نيويورك، بتهمة الاحتيال عبر المبالغة في قيمة أصوله، وجنبي أكثر من مليار دولار عن طريق الكذب.
وقال ترامب أن المدعي العام رجل فاسد وهو شخص فظيع يخرج الناس من نيويورك.
وذكر ترامب "أن الناس يقولون إن القاضي مخطئ في حكمه، فمثلا حدد قيمة عقار مارالاجو بـ18 مليون دولار، لكن قيمته تبلغ مليار ونصف مليار دولار. إنه يقدر العقارات بشكل منخفض جدا".
واعتبر ترامب ان قاضي نيويورك يغير من أحكامه، وان الناس يقتلون في الشارع ولم يحدث شيء لأولئك الذين قتلوا لكنهم يلاحقون ترامب.
واضاف أن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس تعد "خزيا لبلدنا وعارا لبلدنا وانتخبت لأنها تعهدت بملاحقة ترامب ولا تعرف أي شيء عني. هناك آخرون، انظروا إلى ما يحدث في ولاية جورجيا والقاضي جاك سميث و الذين يقولون إن هناك تدخلا في الانتخابات وأسوأ من ذلك، لكن لا يوجد أسوأ من التدخل القضائي في انتخابات عام 2024".

من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر المقبل، وأن يدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه.

 

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