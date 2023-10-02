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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اجتماع للحركة الوطنية فور إعلان السيسي ترشحه للرئاسة..وسلسلة مؤتمرات بالمحافظات لدعم الرئيس

حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية المصرية

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية اجتماعاً طارئاً برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وذلك عقب اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية وسط مناقشات واسعة النطاق لبحث اجراءات وخطة التحرك الميداني لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت المناقشات جاهزية الحزب لعقد سلسلة مؤتمرات في جميع المحافظات لتحفيز المواطنين علي المشاركة وشرح وتوضيح حجم الانجازات والمشروعات العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الأخيرة من حكم السيسي.

وشارك بالحضور نواب ومساعدو ومستشارو رئيس الحزب واعضاء الامانة العامة  وعدد من أمناء الحزب بالمحافظات، وأمناء الأمانات المركزية وذلك لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة وسبل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلنه الحزب سابقا.

في بداية الاجتماع أكد اللواء رؤوف السيد على رئيس الحزب على ضرورة القيام بالدور الوطني المنوط به الحزب في دعم الاستقرار والاصطفاف خلف القيادة الوطنية المتمثلة في رئيس الجمهورية لاستكمال ما بداه من مشاريع تنموية حقيقية ستنعكس على بلادنا خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن دور الحزب هو التوعية بما يقوم به الرئيس من مشاريع مهمة وتأسيس لبنية تحتية  للجمهورية الجديدة، وذلك في ظل الحملة الممنهجة للتقليل من انجازات الدولة خلال الفترة الماضية .

من جانبه استعرض الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب  جهود امانات الحزب في مختلف المحافظات لعمل توكيلات التأييد للسيد الرئيس، مؤكدا علي ان ما يقوم به الحزب خلال هذه الفترة واجب وطني.

كما استعرض استعدادات الحزب لعقد عدد من المؤتمرات الشعبية الداعمة للرئيس والتي تأتي في اطار  توضيح ما قام به الرئيس خلال الفترة الماضية وحجم التحديات التي تواجه مصر نتيجة للظروف العالمية.

كما أعلن الامين العام عن مؤتمر حاشد للحزب سيختتم به مؤتمراته في مختلف المحافظات وسيقام المؤتمر في القاهرة على أن يحضر المؤتمر قيادات الحزب من مختلف المحافظات.

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