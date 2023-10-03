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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: الانتقال إلى مكان جديد

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

 

برج الجوزاء فى حظك اليوم 3/10/2023

يشتهر مولود برج الجوزاء بالطموح والسعي، أيضًا شخص محب للسفر وتناول الأطعمة الصحية الخالية من الدهون عاشق للدايت خفيف الظل، يميل إلى الكوميديا.


برجك الجوزاء وتوقعات الابراج اليوم

هذا هو الوقت المناسب للتفكير بحكمة وجدية ،لو كنت قد حلمت يوما بالإقامة في مكان ما، فأنت سعيد الحظ، فاليوم يدفعك لرغبة جيدة للانتقال من المكان الذي تعيش فيه الآن. كن متيقظًا دومًا فربما يكون لهذا الانتقال نتائج على موقفك المهني وعلى حياة أسرتك.

مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء العالميين مارلين مونرو

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا:

حاول أن تتوقف عن التسرع في اتخاذ القرارات التي تتسبب في حدوث أزمات في العمل، وابتعد عن الدخول في أي تفاصيل سلبية تجعل تترك العمل وتفكر فيها، حاول ألا ترهق تفكيرك.


برج الجوزاء حظك اليوم عاطفيا:

بالرغم من رومانسية مولود برج الجوزاء الا أنه شخصية غير قادرة على العمل تحت ضغط، سريع التهرب وأحيانا لا يمكن الاعتماد عليه في بعض الظروف، لذا حاول أن تغير من نفسك وتحافظ على شريك حياتك

 

 

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برج الجوزاء حظك اليوم صحيا:

السهر وتناول الأملاح من أبرز السلوكيات التي تتسبب في تدهور صحتك، فحافظ على أن تكون بصحة جيدة ومارس التمارين الرياضية وتناول المياه والأطعمة المفيدة الصحية فقط


توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يكون هناك مجموعة من القرارات التي تصدر في العمل والبعض منها يمكن أن يعمل لصالحك فحاول أن تلتزم الهدوء والصمت.

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