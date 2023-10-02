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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعطونا مثل أوكرانيا

غير عقلاني.. الرئيس المكسيكي ينتقد الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا

المكسيك
المكسيك

اعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا "غير عقلاني"، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وحث الرئيس واشنطن على تخصيص المزيد من الموارد لمساعدة دول أمريكا اللاتينية، مشيرا بذلك إلى الدعوات المطالبة بأن تخصص أمريكا أموالا لأمريكا اللاتينية مثلما تخصص لأوكرانيا.

ولطالما دعا الرئيس اليساري الولايات المتحدة إلى تخصيص المزيد من الأموال لمساعدة التنمية الاقتصادية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي من أجل تخفيف ضغوط الهجرة.

وقال: "كم خصصوا لحرب أوكرانيا؟ ما بين 30 إلى 50 مليار دولار (24.7 إلى 41.2 مليار جنيه استرليني) . هذا أكثر شيء غير عقلاني يمكن أن تحصل عليه. وهو أمر مدمر".

وسعى لوبيز أوبرادور إلى إبقاء المكسيك محايدة في الحرب وانتقد المساعدات العسكرية الغربية لكييف واقترح إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع، على الرغم من أن حكومته دعمت بعض قرارات الأمم المتحدة الرئيسية التي تنتقد دور روسيا في الصراع.
 

الإنفاق العسكري التنمية الاقتصادية البحر الكاريبي الرئيس المكسيكي

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