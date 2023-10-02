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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبتا كاراتيه الزهور تحققان ذهبية وفضية في بطولة سيرياس ايه

صدى البلد

حققت لاعبتا الزهور والمنتخب الوطني للكاراتيه جنى خميس وجنى رأفت ميداليتين في بطولة سيرياس ايه التي اختتمت مؤخرًا في قبرص.

وفازت جنى خميس بذهبية فردي كاتا سيدات بعد خسارتها المباراة النهائية أمام بطلة اليابان ميشيما كيري، فيما حققت الميدالية البرونزية لاعبة المنتخب الوطني مريم العزبي.

واستطاعت نجمتا الزهور جنى خميس وجنى رأفت ، قيادة المنتخب الوطني للتتويج بذهبية جماعي كاتا سيدات مع زميلاتهن مريم العزبي وحبيبه موسى بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب فرنسا، فيما توج بالميدالية البرونزية الفريق المصري الأخر المكون من نهى عمر عنتر، واسماء علام، و آية هشام.

وبذلك احرزت بطلتا الزهور ميداليتين بواقع ذهبية وفضية من السبع ميداليات التي حققتها مصر في البطولة.

واحرز الفراعنة في البطولة 7 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

ويشهد كاراتيه الزهور تطور كبير خلال الفترة الماضية على جميع الأصعدة وذلك على مستوى نتائج النادي في البطولات المحلية، وعلى مستوى زيادة القاعدة من المشاركين من أبناء النادي وايضًا تواجد عدد كبير من لاعبي الزهور ضمن صفوف المنتخبات الوطنية المختلفة والمساهمة في رفع اسم مصر والتتويج بميداليات عالمية.

الزهور جنى خميس

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