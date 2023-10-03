رغم وجود مليون ضابط كأكبر قوة شرطية بالعالم.. الشرطة الروسية تعيش كارثة حقيقية.. محروقة ومحبطة معنوية

في الساعات الأولى من يوم 14 يناير 2020، سُمعت صرخات مروعة في مبنى سكني في منطقة كيميروفو الروسية، وهنا اتصل أحد السكان، مصدومًا وخائفًا، بالشرطة للإبلاغ عما بدا وكأنه هجوم على امرأة، ولكن لم يأت أحد، واستمر الصراخ مصحوبًا بدوي قوي وصرخات طلبًا للمساعدة، وتم إجراء ستة مكالمات أخرى لخدمات الطوارئ ولكن لم يصل أي من ضباط الشرطة بعد، وهنا قرر الجيران، الذين يخشون الآن الأسوأ، أن يأخذوا الأمور بأيديهم واقتحموا الشقة عن طريق تحطيم الباب، ولكن بعد فوات الأوان، فقد كان الصراخ قد توقف، وكانت المرأة ميتة.

حادثة متكررة كثيرا في روسيا، تكشف حجم الضغوط والخلل على جهاز الشرطة في الدب الروسي، خصوصا في ظل الانشغل الكبير بالحرب الكبرى الدائرة في أوكرانيا، وهنا ترصد صحيفة فوكس الألمانية في تقرير لها رسم صورة عن أوضاع الشرطة داخل موسكو ومدن روسيا الأخرى، تكشف معاناة الشعب والشرطة معا من الأوضاع المزرية التي يعاني منها تلك المنظومة.

الشرطة تفشل في الرد على المكالمات

وبعد أن حذرتك الشرطة متأخرا، تم الكشف عن تعرض فيرا بيختيليفا للطعن عدة مرات، والضرب والخنق بسلك حديدي على يد صديقها السابق في هجوم استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، وفي ذلك الوقت، قالت الشرطة إنه لم يكن هناك ضباط أو سيارات دورية في المنطقة للحضور، ولكن في وقت لاحق، أُدين خمسة ضباط بالتسبب في الوفاة بسبب الإهمال، وحُكم عليهم بالسجن لمدة 18 شهرًا، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وقالت المحكمة إن الأحكام، التي اعتبرها الكثيرون مخففة، كانت مناسبة لأن نقص الضباط كان يمثل مشكلة "للقوة بأكملها".

وبحسب الصحيفة الألمانية تمتلك روسيا واحدة من أكبر قوات الشرطة في العالم، حيث توظف أكثر من 900 ألف ضابط لخدمة سكان يبلغ عددهم 146 مليون نسمة، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، ولديها ما يقرب من 630 ضابطا لكل 100 ألف شخص - أي أكثر من ضعف الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لكن في أغسطس قال رئيس وزارة الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف إن البلاد تعاني من نقص "حرج" في ضباط الشرطة، مما قد يؤثر على معدلات الجريمة، فكيف يمكن أن يكون الأمر كذلك في ظل العدد الهائل من الضباط؟

ضعف الأجور والضغط والفساد

وتقع جغرافية روسيا المترامية الأطراف والافتقار إلى موظفي الدعم في المكاتب الخلفية على عاتقها جزئياً، ولكن المشاكل الأخيرة تنبع من الانخفاض الهائل في أعداد الشرطة - والعديد من أولئك الذين يغادرون هم من الضباط ذوي الخبرة، وقال العديد من ضباط الشرطة الروسية السابقين إنهم سيتركون الشرطة ويختارون وظائف أقل إرهاقا وأجورا أفضل، فيما قال ضابط سابق من روستوف بجنوب غرب روسيا: "إنهم لم يعدلوا الرواتب على الإطلاق، فبعد التضخم والأسعار الجديدة، هذا ليس كافيا"، وبالفعل استقال ليصبح سائق سيارة أجرة، وصديقه، الذي كان أيضًا ضابط شرطة، أصبح الآن ساعيًا، وكلاهما يكسب ضعف ما كانا يتقاضاه من ضباط الشرطة.

"لقد وصلت إلى رتبة رائد (أي ما يعادل رقيب في المملكة المتحدة)، ولكن لا يزال الشخص الذي يعمل في سوبر ماركت يكسب أكثر مني - وهو عمل ليس خطيرًا، فلن ينضم إلى الشرطة الآن سوى أحمق"، هذا ما قاله الضابط السابق من روستوف، وأصبح الواقع الآن كقوات شرطة المنهكة ترفض الآن فتح القضايا، حتى بعد تقديم بيان، ويقول أحد المحققين من منطقة سيبيريا في روسيا: "كل شخص يحصل على 10 أيام لفحص البيانات، سواء كان هناك خمسة أو 50، لذلك من الواضح أن جودة العمل تتدهور".

هذا ما تفعله الشرطة لك فقط عند الاستعانة بها

"إذا كانت هناك سلسلة من 10 أشياء أو نحو ذلك يجب عليهم القيام بها - استدعاء الجيران، واستجواب الشهود، وزيارة مسرح الجريمة - فسيفعلون واحدًا أو اثنين فقط، ويكتبون أنه "لم يكن من الممكن" القيام بذلك"، ويضيف: "ثم يرفضون توجيه الاتهامات، لذلك لن يكون هناك أي تحقيق"، وقال العديد من ضباط الشرطة الروسية السابقين إنهم استقالوا من أجل وظائف أقل إرهاقا وأجورا أفضل

ومع انخفاض عدد الضباط، تزداد الضغوط على من تبقى منهم، وقال ضباط سابقون إن هذا يؤدي إلى الفساد، ويقول ضابط شرطة برتبة رائد من مدينة تومسك الروسية: "ينتزع الضباط الاعترافات من الناس، ويضخمون حصص الاعتقال، ونحن نرى هذا طوال الوقت، وسيزداد الأمر سوءًا، حيث سيكون هناك تزوير للأدلة، وضرب مستهدف، ولن يكون هناك وقت للتحقيق في أي شيء بشكل صحيح".

عجز في العناصر

ويقول ضابط سابق من وسط روسيا إن المناصب الشاغرة ظلت شاغرة لفترة طويلة، فقد كان هناك نقص في الأعمار، ولقد بدأت في عام 2015، وانضم شخصان فقط إلى فريقنا في السنوات الثماني الماضية، بينما غادر 15 شخصًا"، وبحسب عدة مصادر للصحيفة الألمانية، بما في ذلك رقيبان ورائد، نفذت وزارة الداخلية عملية تطهير لضباط مرتبطين بالسياسي المعارض أليكسي نافالني، المحتجز في مستعمرة جزائية نائية منذ عام 2021.

وتم طرد الضباط ذوي الخبرة الذين خدموا لفترة طويلة في عملية التطهير هذه. وقال أحد المصادر إن جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو قام بتجميع قائمة بأسماء أنصار نافالني بناءً على قاعدة بيانات مخترقة لعناوين البريد الإلكتروني.

تأثير الحرب في أوكرانيا

وكان عدد ضباط الشرطة في روسيا يتناقص قبل بدء الحرب في أوكرانيا، وفي البداية، أقنعت الحرب بعض الضباط بالبقاء في القوة، حيث يُعفى ضباط الشرطة الروس من الاستدعاء للخدمة العسكرية، لذلك أخبرنا بعض الضباط الذين كانوا على وشك الاستقالة عندما غزت روسيا أوكرانيا أنهم احتفظوا بوظائفهم لتجنب القتال، ويوضح أحد الضباط من موسكو: "إما أن تجلس، أو تغادر وتتجنيدك، وأعرف أن هناك مديرين قاموا بإعداد قائمة بأسماء كل من هددوا بالاستقالة ومررواها مباشرة إلى مسؤولي التجنيد [بالجيش]. وكان الجميع خائفين للغاية".

ولكن مع استمرار الحرب، تتضاءل أعداد الشرطة، ولا تستطيع القوة أن تسد الثغرات القائمة ــ ناهيك عن تجنيد أربعين ألف جندي إضافي تقول وزارة الداخلية إنهم مطلوبون في دونيتسك ولوهانسك، المنطقتين الأوكرانيتين اللتين تحتلهما روسيا جزئياً، وأعلن بوتين فوزه بعد إجراء ما يسمى بالاستفتاءات في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا في سبتمبر 2022، ولكن الحكومة الأوكرانية وحلفائها أدانت الانتخابات ووصفتها بأنها خدعة.

ولا يُسمح لضباط الشرطة الروسية بإبداء رأي حول الحرب، وتتوقع روسيا أنها ستحتاج إلى 42 ألف ضابط إضافي بحلول عام 2026 إذا احتلت المزيد من الأراضي، وبالنسبة لضباط الشرطة العاملين، فإن إبداء الرأي حول الحرب أمر غير مسموح به ببساطة. ولا يجوز لهم حتى أن يطلقوا عليها حرباً، ويقول أحد المحققين: "يجب على الضباط أن يبقوا أفواههم مغلقة، فلا يمكن أن تكون لدينا آراء شخصية بشأن "العملية العسكرية الخاصة" وإلا فسوف يطردوننا".