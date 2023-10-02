الغرامات على الأندية المصرية..ميدو يطالب وزير الرياضة باستدعاء جمال علام وأحمد دياب

طالب أحمد حسام ميدو، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستدعاء جمال علام رئيس اتحاد الكرة وكذلك أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الغرامات الموقعة على الأندية المصرية من جانب فيفا، ناقوس خطر، وناتجة عن أشياء كثيرة منها سوء الإدارة"

وأضاف: "الأندية المصرية محتاجة إدارة رشيدة وضوابط خاصة ولازم وزير الشباب والرياضة يستدعي جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية ويقولهم إنكم لازم تفرضوا ضوابط على الأندية المصرية تمنعهم من التعاقد مع لاعبين أجانب أو مدربين أجانب إلا لما تجبلي مخالصة مالية من اللاعبين القدامى أو المدربين القدامى اللي ماشيين"

واختتم: "لازم وزير الشباب والرياضة يستغل الغرامات اللي حاصلة على الأندية المصرية دي زي الزمالك وفيوتشر والإسماعيلي ويضع ضوابط خاصة للتعاقدات"

