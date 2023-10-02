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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد مهرجان اتحاد شباب العمال في حب مصر

صدى البلد

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مهرجان شباب العمال في حب مصر، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، والتي بدأت بعزف السلام الجمهوري، عرض توضيحي لإنجازات الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك عرض لانجازات اتحاد شباب العمال، ومجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية.


وفي كلمته قال وزير الشباب والرياضة: "أرحب بكم جميعًا في هذا الصرح الرياضي، نشيد بدور اتحاد شباب العمال أحد الاذرع الشبابية لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات المركزية المعنية بالوزارة، والذي وصل لسبعة مليون عضو بالاتحاد".


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات، كما تشهد عودة لريادتها، حيث استضافت في فترة قصيرة  طعدد كبير من البطولات والأحداث والفعاليات الرياضية والشبابية العالمية والقارية، عاكسًا ذلك الريادة المصرية نحو الرياضة العالمية، مشيرًا إلي جهود ومنظومة عمل الدولة المصرية في قطاعي الشباب والرياضة.


وأشار وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعت لدعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات، واستثمرت في قدراتهم وطاقاتهم، التي أسهمت في تنمية المجتمع، وذلك من منطلق حرص القيادة علي التواصل والتلاقي لمواجهة المتغيرات في العالم، خاصة وأن الحاضر والمستقبل سيكون بالشباب وللشباب.


لافتًا إلي دعم الوزارة لكل حراك شبابي على كل المستويات منوها بالمبادرات التي تتم ضمن استراتيجية وطنية للنهوض بالشباب المصري في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار، متسلحين بالعلم والفكر لمجابهة كافة التحديات العالمية، والعمل على تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم في شتي القطاعات، والتأكيد علي سعى الوزارة نحو استثمار جهد الشباب، والتعرف على مطالبهم ورغباتهم، وتنفيذها من خلال برامج ومشروعات تنفيذية فعلية على أرض الواقع.

 

وفى كلمته، قال عبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال: "أتوجه بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، والشكر لكافة الحضور لشباب عمال مصر الذين أتوا من كافة المحافظات، في رسالة أن المصريين علي قلب رجل واحد، أن شباب مصر سيظل خلف القيادة السياسية وهو الدرع الواقي لبلدنا وهو كذلك اليد التي ستعبر بنا هذه الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم، نهتم بشكل كبير بالشباب من الغير منتظمة".

 

 

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