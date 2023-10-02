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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق جرئ من شبانة على إنسحاب إتحاد جدة من مباراة سباهان الإيراني

صدى البلد

انتقد الإعلامي محمد شبانة، قيام نادي سباهان الإيراني باستخدام الأمور السياسية في مباراة كرة القدم أمام نادي اتحاد جدة السعودي، مشددًا على أنه مؤيد لموقف النادي السعودي في عدم خوض تلك المباراة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مؤيد تماما لموقف إدارة نادي الاتحاد بعدم خوض اللقاء، وحتى جماهير النادي الإيراني كانت تطالب إدارة ناديهم بعدم استخدام الأمور السياسية أو اللافتات أو تمثال قاسم سليماني خلال اللقاء، لأنهم يريدون الاستمتاع بالكرة فقط، بعيدا عن الأمور السياسية".

وأضاف: "الجماهير تريد الاستمتاع بكرة القدم فقط، لذلك الاتحاد الإفريقي والشركة المنظمة للدوري الإفريقي طلبوا من الأهلي رسميا، أن يتم طرح السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مواجهة الإياب أمام سيمبا التنزاني في القاهرة".

وواصل: "الجمهور المصري يريد الاستمتاع بالكرة، وهناك حالة رائعة وملهمة في المواجهات السابقة، وظهر جمهور الزمالك بشكل جيد أمام أرتا سولار ونالوا إشادة كبيرة في ظل الدور الكبير الذي قاموا به على مدار الـ90 دقيقة".

وأتم: "جمهور الأهلي ذهب لمواجهة الإياب أمام سانت جورج الأثيوبي رغم أن فريقه كان قد حسم الصعود للمجموعات، لكنهم كانوا يريدون رؤية اللاعبين ودعم فريقهم والاستمتاع بالأهداف، نريد عودة الجمهور في المدرجات لكل الأندية".

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