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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب حماة وطن: السيسي رئيس من طراز فريد يعي كل كلمة يقولها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال  أحمد العطيفي  أمين تنظيم  حزب  حماة وطن إن حزب حماة وطن من أوائل الأحزاب السياسية التي دعت لترشح الرئيس لفترة رئاسية ثالثة، وذلك في 24  من يوليو 2023  وسخر كل إمكانيات الأحزاب وسوف يسخر ذلك في فترة الانتخابات . 

وأضاف خلال مداخلة  عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON  الرئيس السيسي تحدث بمنتهى الصراحة والشفافية في كلمة اليوم وعلى مدار ثلاثة ايام  في مؤتمر  حماة وطن قدم فيه كشف حساب كامل لما قدمه.

ولفت إلى أن إقدام الحزب على دعوة الرئيس للترشح مرة ثالثة  يأتي في ضوء أن الرئيس السيسي رئيس من طراز فريد يعي كل كلمة يقولها.

الإعلامية لميس الحديدي الرئيس السيس برنامج كلمة أخيرة حزب حماة وطن كلمة أخيرة الأحزاب السياسية

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