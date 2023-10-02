حزب حماة وطن: السيسي رئيس من طراز فريد يعي كل كلمة يقولها

قال أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة وطن إن حزب حماة وطن من أوائل الأحزاب السياسية التي دعت لترشح الرئيس لفترة رئاسية ثالثة، وذلك في 24 من يوليو 2023 وسخر كل إمكانيات الأحزاب وسوف يسخر ذلك في فترة الانتخابات .

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON الرئيس السيسي تحدث بمنتهى الصراحة والشفافية في كلمة اليوم وعلى مدار ثلاثة ايام في مؤتمر حماة وطن قدم فيه كشف حساب كامل لما قدمه.

ولفت إلى أن إقدام الحزب على دعوة الرئيس للترشح مرة ثالثة يأتي في ضوء أن الرئيس السيسي رئيس من طراز فريد يعي كل كلمة يقولها.