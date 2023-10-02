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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاجتماعي الحر: إعلان الرئيس ترشحه لانتخابات الرئاسة انحياز لصوت الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني رئيسة ومؤسسة حزب الاجتماعي الحر ، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرة ذلك انحياز لصوت الوطن والغالبية العظمي من الشعب المصري.


وقالت "الميرغني" إن ما شاهدته الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن كان بمثابة مبايعة حارة من الشعب والقوي السياسية لرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التي وجهت مصر من ازمات طاحنة نتيجة للأزمات العالمية والتي أضرت بجميع دول العالم وعلي رأس هذه الازمات كوفيد 19و الأزمة الروسية الأوكرانية .

وأكدت "الميرغني" أن حزب الاجتماعي الحر من أول  القوى السياسية التي طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية نظرا لأنه الأجدار علي قيادة الدولة في المرحلة الراهنة واستكمال المشروعات القومية والوصول إلي رؤية مصر 2030 والتي هي عنوان الجمهورية الجديدة.

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