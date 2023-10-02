ميدو يعلق على تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي 2005 و2008: "متستكبروش الشغلانة على حد"

علق أحمد حسام ميدو على إعلان اتحاد الكرة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي 2005 و2008.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بلاش تستكبروا الشغلانة على حد، بوجه التحية لاتحاد الكرة على اختيار وائل رياض وكمان أحمد الكأس"

وأضاف: "أحمد الكأس ده أسطورة ودي الرسالة اللي أحب أوجهها للجيل الصغير"

واختتم: "انت بتربي جيل كامل، والشغلانة والمنصب ده مهم جدا"

