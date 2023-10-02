لضمان انتصار ساحق.. روسيا تنفق ثلث ميزانيتها على الدفاع

أظهرت مسودة للكرملين أن روسيا ستخصص ما يقرب من ثلث إجمالي إنفاق ميزانيتها في عام 2024 للدفاع، في الوقت الذي تحول فيه موسكو المزيد من أموالها لحربها في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تخطط موسكو أيضًا لزيادة الاقتراض الحكومي للمساعدة في تمويل "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في السنوات المقبلة، وتعتمد على انعاش عائدات النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب للقيام بذلك.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق الموجه للدفاع من الميزانية الروسية 10.78 تريليون روبل (89.4 مليار جنيه استرليني) العام المقبل.

جاء كل ذلك، بحسب أوراق الميزانية الخاصة بوزارة المالية التي تحدد الخطط المالية للحكومة للفترة 2024-2026.

وفي عام 2021، أي قبل عام من شن موسكو حربها على أوكرانيا، شكل الإنفاق الدفاعي 14.4% من إجمالي الإنفاق، بينما ارتفع في العام التالي إلى 17.7%.

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف : "يظهر هيكل الميزانية أن التركيز الرئيسي ينصب على ضمان انتصارنا ودعم الجيش والقدرة الدفاعية و كل ما هو مطلوب للجبهة، وكذلك كل ما هو مطلوب لتحقيق النصر موجود في الميزانية ".

وقالت موسكو أيضًا إن الإرهاق الغربي من الحرب في أوكرانيا "سيتزايد"، وذلك بعد قرار الكونجرس الأميركي بوقف المساعدات الإضافية لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الإرهاق من هذا الصراع، والإرهاق من الرعاية السخيفة تماما لنظام كييف، سينمو في مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة".

لكنه قال إن الكرملين يتوقع أن تواصل واشنطن دعمها لأوكرانيا.