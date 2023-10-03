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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لبرامج محو الأمية.. بروتوكول بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وحزب شعب مصر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 وقع محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بروتوكولا ذاتيا مع المستشار أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، وذلك يوم الإثنين الموافق2/10/2023بديوان عام الهيئة.
 

في إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية في تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها، ونظرا لأهمية دور الأحزاب السياسية لما لها دور كبير في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد ناصف بأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية - ...)، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المبادرات الرئاسية، ما هي إلا عبارة عن حزمة من الإجراءات والإصلاحات؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بجوانب الإنسان المصري، وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة التي تجوب الكفور والنجوع والعزب والقرى للارتقاء بحياة الإنسان المصري.


في سياق متصل أكد سيادته على أن دور الأحزاب السياسية لا يقتصر على البعد السياسي فقط، إنما له دور كبير في القضايا التنموية، والتي منها محو الأمية، وذلك لما لها من ظهير شعبي في الشارع المصري.


كما دعا  إلى تكاتف كافة الجهود من أجل الارتقاء بالمواطن المصري، ليصبح مواطناً متعلما مستنيرا، قادرا على العيش ، وخدمة ذاته ومجتمعه.
حضر توقيع البروتوكول:
 اللواء/أحمد عادل، نائب رئيس الحزب.
ا. د/جمال فخر، الدين نائب رئيس الحزب لشؤون التعليم.
ا./أنعام المقدم، نائب رئيس الحزب لشؤون الشباب.
ا/آية رمضان، مكتب رئاسة الحزب.
ا/إيهاب أحمد، مدير العلاقات العامة هيئة تعليم الكبار.
د/وليد حويلة، مدير وحدة البروتوكولات.
التوثيق الفوتوغرافي، ا.هشام فهيم.

أهداف التنمية المستدامة الهيئة العامة لتعليم الكبار التنمية الشاملة والمستدامة Jobs Education

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