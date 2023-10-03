عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مارسيل سمير: لأول مرة في تاريخ حزب التجمع نؤيد الرئيس بسبب التحديات

صدى البلد

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع: إنه لكي نتحدث عن دولة 30 يونيو، علينا أولا أن ننظر لما قبل 30 يونيو، وما حدث من إرهاب في سيناء، التي لم تكن على الخريطة، في حين أنها الآن على الخريطة ودفع بها الملايين من أجل التنمية.

وأكدت، خلال مشاركتها في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، أن الدولة المصرية، عملت على مجموعة من المشروعات، خلال الـ10 سنوات الماضية، منها التوسع الأفقي في العاصمة الإدارية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمكين المرأة، التي وصلت لـ27% في البرلمان، في حين أنها لم تتجاوز 7% سابقا.

وأشارت إلى تمكين الشباب المصري في الحياة السياسية، ومنها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تتيح المشاركة لكافة الفئات والتنوعات الفكرية.

كما أكدت مارسيل سمير، على أن مصر بها أكبر مشروع قومي في العالم للتنمية ألا وهو مشروع حياة كريمة.

وأشارت إلى تأييد حزب التجمع، الذي تنتمي إليه، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة في تاريخه، مشيرة لوجود مجموعة من التحديات التي يعرفها الرئيس ويدرك أهميتها بالنسبة للمواطن، قائلة: لأول مرة في تاريخ حزب التجمع نؤيد الرئيس بسبب التحديات.

 

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالي، عضو التنسيقية، وأحمد عبد العزيز، عضو التنسيقية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية البرلمان العاصمة الادارية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

قرار عاجل من الأهلي تجاه موهبة الفريق المصاب بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

مشاجرة بين شباب بمطروح للتنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين.. والأمن يتدخل

أحمد سليمان: لا مكان لـ إمام عاشور في الزمالك مرة أخرى

القبض على شباب تشاجروا لالتقاط صور مع شعراء ليبيين في مطروح

اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة كابلات إحدى الشركات

كلمة تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية.. احذر أن تفوتك مع أذان الفجر

أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب WhatsApp

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ