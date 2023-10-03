كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

غالبًا ما نأخذ نحن البشر، متع الحياة البسيطة، كأمر مسلم به، مثل الاستمتاع بفنجان من القهوة الساخنة هنا على الأرض، لكن تخيل لو تقطعت بنا السبل في الغابة، أو حبسنا في سفينة فضائية؛ فهل سيكون الحصول على فنجان القهوة بهذه السهولة؟، بالتاكيد لا.

وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) نشرت مقطع فيديو، ينقل رسالة الاعتزاز بنعم الحياة، وإيجاد السعادة في أي موقف، حتى لو كان “احتساء فنجان قهوة على سفينة الفضاء”.

وفي الفيديو، توضح رائدة الفضاء «سامانثا كريستوفوريتي» كيف يستمتع رواد الفضاء بقهوتهم أثناء وجودهم على متن محطة الفضاء الدولية.

وكتبت وكالة الفضاء الأوروبية مع هاشتاج #InternationalCoffeeDay: "توضح رائدة الفضاء لدينا كيف تتناول قهوتها الصباحية في الفضاء".

ونشرت وكالة الفضاء مقطع الفيديو خصيصًا للاحتفال باليوم العالمي للقهوة.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم من كل عام في الأول من أكتوبر؛ للاحتفال بالقهوة والترويج لها كمشروب.

أكواب فضائية مصممة خصيصًا

وأوضحت ناسا، عبر إحدى المدونات، أن أكواب الجاذبية الصغرى هذه، تهدف إلى مساعدة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية في شرب القهوة.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الأكواب تعمل أيضًا كوسيلة لوكالة الفضاء لجمع البيانات حول "الحركة السلبية للسوائل المعقدة"، كجزء من تحقيقات المشروبات الشعرية.