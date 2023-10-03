عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

كيف يتم تحضير فنجان
كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟

غالبًا ما نأخذ نحن البشر، متع الحياة البسيطة، كأمر مسلم به، مثل الاستمتاع بفنجان من القهوة الساخنة هنا على الأرض، لكن تخيل لو تقطعت بنا السبل في الغابة، أو حبسنا في سفينة فضائية؛ فهل سيكون الحصول على فنجان القهوة بهذه السهولة؟، بالتاكيد لا.

وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) نشرت مقطع فيديو، ينقل رسالة الاعتزاز بنعم الحياة، وإيجاد السعادة في أي موقف، حتى لو كان “احتساء فنجان قهوة على سفينة الفضاء”.

وفي الفيديو، توضح رائدة الفضاء «سامانثا كريستوفوريتي» كيف يستمتع رواد الفضاء بقهوتهم أثناء وجودهم على متن محطة الفضاء الدولية.

وكتبت وكالة الفضاء الأوروبية مع هاشتاج #InternationalCoffeeDay: "توضح رائدة الفضاء لدينا كيف تتناول قهوتها الصباحية في الفضاء".

ونشرت وكالة الفضاء مقطع الفيديو خصيصًا للاحتفال باليوم العالمي للقهوة. 

ويتم الاحتفال بهذا اليوم من كل عام في الأول من أكتوبر؛ للاحتفال بالقهوة والترويج لها كمشروب.

أكواب فضائية مصممة خصيصًا

وأوضحت ناسا، عبر إحدى المدونات، أن أكواب الجاذبية الصغرى هذه، تهدف إلى مساعدة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية في شرب القهوة. 

ومن المثير للاهتمام أن هذه الأكواب تعمل أيضًا كوسيلة لوكالة الفضاء لجمع البيانات حول "الحركة السلبية للسوائل المعقدة"، كجزء من تحقيقات المشروبات الشعرية.

القهوة فنجان القهوة سفينة فضائية فضائية الأوروبية اليوم العالمي للقهوة وكالة الفضاء الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

رموها في الشارع.. مستشفى هندي تحاول إخفاء جريمة طبية بالتخلص من المريضة

بالأسود في المقابر.. امرأة تقيم جنازة للاحتفال بحملها|شاهد

شاهد.. ردة فعل مفاجئة من فيل بعد سقوط حذاء طفل داخل حظيرته

يصارع الموت.. استغاثة لإنقاذ مصري داخل مستشفى بلندن قبل حدوث كارثة

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

ترشيحاتنا

إصابة عسكريين في غارة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري بمحيط دير الزور

إصابات خطيرة لـ نقيب المهندسين في حادث على الصحراوي الشرقي ببني سويف

تعرف على مخالفاتك المرورية وأنت بالبيت وادفع وتظلم من مكانك

أحمد كريمة: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والامتناع عنها كتمان للشهادة

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

مشاجرة بين شباب بمطروح للتنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين.. والأمن يتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ