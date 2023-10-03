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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان المنقذ.. حزب المصريين الأحرار: الرئيس السيسي ترشح للرئاسة تلبية لنداء المصريين

صدى البلد

قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن من يقود الدولة المصرية لابد أن يكون له سيرة تجعله يصلح على إدارة تلك الدولة، مؤكدة أن الرئيس السيسي على مدار الـ 3 أيام الماضية بمؤتمر حكاية وطن قد حكى وضع الوطن منذ تسلمه إياه  إلى ما وصل إليه الأن و بالتالي سيقوم باستكمال المشوار.

وأضافت "واصل"، خلال لقائها ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة سي بي سي من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن هناك حشود تمت على مستوى جميع المحافظات و نادت الرئيس السيسي بالترشح إلى الرئاسة لفترة ثالثة، موضحة أنها تعتبر ذلك تلبية من الرئيس إلى نداء الوطن بترشيحه و لكنه لم يفرض نفسه.

وأوضحت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن المصريين قاموا بالنداء الأول للرئيس السيسي و طلب إنقاذ مصر بمعنى الكلمة، مؤكدة: "الرئيس السيسي استجاب و كان هو المنقذ".

السيسي يلبي طلب المصريين دائما

وتابعت، أن بالمرحلة الثانية طلب المصريين من الرئيس أن يقوم بالبناء و بالفعل هذا ما حدث، و أصبح هناك أمام كل محافظة محافظة أخرى تقابلها و جمهورية جديدة لمصريين يزدادوا سنويا بمعدل 2 مليون مصريا.

واختتمت، "بنطالب الرئيس حاليا أن نكمل هذا المشوار، الرئيس السيسي ابن مصر و يلبي طلب المصريين دائما و ابدا".  

حزب المصريين الاحرار الرئيس السيسي حكاية وطن الرئاسة المصريين

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