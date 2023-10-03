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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق المرحلة الثالثة لجولة التجارة الإلكترونية في الرياض

صدى البلد

انطلقت جولات التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية, التي تستمر حتى الأربعاء، بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، وذلك بمركز دعم المنشآت في العاصمة الرياض.


وتضمنت فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان "تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة"، للحديث عن أهمية التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية بما في ذلك النقل والشؤون القروية والبلدية والإسكان ودورها في دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرز التحديات التي تواجههم مع استعراض الحلول المقدمة للتغلب عليها.


وتشمل الفعاليات, جلسة حوارية أخرى بعنوان "التوجهات المستقبلية ودور القطاع الخاص في تطوير التجارة الإلكترونية"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.


وتقدم الجولة 10 ورش عمل تدريبية، من أبرزها: الممكنات في "منشآت" للتجارة الإلكترونية، صناعة المحتوى، التسويق الرقمي، تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية"، كما يشارك في الجولة 16 جهة من الممكّنين والخبراء من القطاعين العام والخاص، التي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مجموعة من المستشارين في مجالات التخطيط والإستراتيجية، العمليات والتشغيل، المبيعات والتسويق، وكذلك التجارة الإلكترونية.


وشهد اليوم الأول من الجولة توقيع اتفاقية مشتركة بين منشآت وغرفة الرياض، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال حزمة من البرامج التدريبية والجلسات الاستشارية الهادفة لتعزيز واقع بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة، والحد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال خلال مسيرة نمو مشاريعهم الريادية.


يذكر أن جولات التجارة الإلكترونية انطلقت الشهر الماضي من محافظة جدة مروراً بمنطقة عسير، وتهدف إلى التواجد في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي، في حين بلغ عدد المستفيدين من الجولات السابقة نحو 4000 مستفيد، كما تم تقديم أكثر من 310 جلسات استشارية حول تطوير الأعمال، كما تم تقديم 18 ورشة عمل تدريبية،

التجارة الإلكترونية منشآت السعودية الهيئة العامة للمنشآت مجلس التجارة الإلكترونية

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