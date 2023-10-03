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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتفاق تم.. الأهلي يقترب من خطف أحمد فتوح في يناير

صدى البلد

قال الإعلامي أمير هشام، إن النادي الأهلي اتفق مع أحمد فتوح نجم الزمالك؛ للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابع أمير هشام فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار:" الأهلي اتفق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمير هشام: “منذ 3 أشهر أكدت أن النادي الأهلي لا يرغب في ترك فرصة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك خاصة أن عقده سينتهي ، وهو لاعب مميز وقادر على أن يفيد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، لذلك هناك رغبة قوية داخل الأهلي في التوقيع مع فتوح خلال شهر يناير”.

واختتم:" المجلس خلال الفترة المقبلة الجديد لنادي الزمالك سيحاول بكل قوة أن يحافظ على احمد فتوح ، وطبيعي من الممكن أي شيء يتغير، ولكن هناك نسبة قوية لتعاقد الأهلي مع فتوح.

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