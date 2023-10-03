من السلام وبحب التمثيل.. أبرز تصريحات مؤدي المهرجانات عنبة مع إسعاد يونس

تحدث مؤدي المهرجانات عنبة، في حوار مع الإعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، وأطلق عدة تصريحات نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

كشف مؤدي المهرجانات عنبة، تفاصيل عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن ولد في حي مصر الجديد ومن الأساس يعتبر من السلام.



وأضاف مؤدي المهرجانات عنبة، أن :"أنا من السلام ومولود في مصر الجديدة، ومخدتش كورسات تمثيل، أنا خدت في الدنيا كل حاجة إلا التمثيل".

وتابع مؤدي المهرجانات عنبة، أن :"كنت بحب اتفرج على أفلام ومسلسلات، وكنت بحب أحط نفسي مكان اللي بيمثل".



وكشف مؤدي المهرجانات عنبة، تفاصيل عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن عرض عليه أعمال فنية كثيرة لكنه فضل ان تكون بدايته في مسلسل حمدلله على السلامة مع الفنانة يسرا.

وأضاف مؤدي المهرجانات عنبة، أن :"جالي حاجات كتير عشان أكون بطل العمل، ودا مستحيل لأني ببتدي من الصفر".

وتابع مؤدي المهرجانات، انه : "لما جالي المسلسل مع يسرا دا بالنسبالي كان حاجة كبيرة أوي وشجعتني، وفي أول مشهد بيني وبين يسرا كنت داخل بزعق فيها، فشيلت الخوف من أول المسلسل".

وأضاف مؤدي المهرجانات عنبة، أن أول مرة اشتغل في التمثيل وليس لي اي تجارب في عالم الفن، متابعا أن لم احصل على كورسات تمثيل او حتى ورش.



وتابع أن شعرت بالخضه لما وقفت إمام الفنانة الكبيرة يسرا، وكان عندي رهبة شوية في الأول.