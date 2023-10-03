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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله جورج: حسين السيد تبرع بـ 50 ألف دولار للزمالك

صدى البلد

قال عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن هناك صندوق لدعم النادي من محبي الزمالك؛ لتقديم الدعم والمساندة، لحل أزمات النادي خلال المرحلة القادمة.

وأضاف جورج، في تصريحات لبرنامج “الماتش”، عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت، أن "حسين السيد تبرع بمبلغ 50 ألف دولار لصالح نادي الزمالك؛ من أجل حل الكثير من الأزمات، ومساعدة النادي في الخروج من الأزمة المالية التي يمر بها منذ المرحلة السابقة".

وأوضح أن “أبناء الزمالك دائما في الموعد؛ لمساعدة النادي في الأزمات، وتبرع حسين السيد، أمر جيد، وفي وقت مهم، خاصة وأن النادي يمر بأزمة مالية كبيرة”.

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