أمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن: مصر محظوظة بقائدها صاحب الرؤية

أكدت الدكتورة سماء سليمان، أمين الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، أنها تعتبر مؤتمر حكاية وطن هو رؤية وإنجازا، قائلة: “مصر كانت محظوظة بقائد لديه رؤية، وهذه هذ المرة الأولى التي يضع بها رئيس مصر استراتيجية لها”.

وأوضحت "سليمان"، خلال لقائها ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة سي بي سي من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن الاستراتيجية التي وضعها الرئيس السيسي قابلة للتنفيذ، والتي ينفذها منذ توليه المسئولية في 2014 وحتى هذه اللحظة، منوهة بأن مؤتمر حكاية وطن هو كشف الحساب الثاني من بعد مؤتمر 2018.

وأشارت "سليمان"، إلى أن مؤتمر حكاية وطن عكس الرؤيا الموضوعة بشكل علمي، و التي قد تبناها الرئيس ويقوم بمتابعتها بشكل دؤوب، معلقة: "أول مرة نشوف رئيس يقوم بالتواصل مع شعبه بشكل مستمر بجميع المؤتمرات والمناسبات ويقوم بالاطلاع على ما تم إنجازه".

وأضافت، أن الرئيس حريص جدا على الأثر الذي تحقق للمصريين من خلال الجهود والإنجازات التي تمت، سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، والذي انعكس على السياسة الخارجية لمصر، موضحة أن الرئيس السيسي مؤمن بأن تحسين العلاقات على المستوى الثنائي ومستوى التكتلات الإقليمية والدولية؛ سيساعد مصر على تحقيق خطة التنمية الاقتصادية التي بدأت منذ 2014.

وواصلت حديثها،: "شايفة إن الحشود هي ردة فعل عن كشف الحساب الذي تم خلال الأيام الماضية الثلاثة"، مضيفة أن هناك مصداقية بالرئيس السيسي والذي نتج عنها خروج أعداد كبيرة وحشود مطالبين إياه بالترشح، وهو ما يدل على وجود ثقة كبيرة واطمئنانا من قبل الشعب المصري في استكمال المسيرة مع السيسي.

واستطردت،: "ننتظر منه الكثير لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأناها معه، و استكمال استراتيجية مصر 2030 حتى النهاية"، مطالبة الرئيس خلال فترة الرئاسة الثالثة أن يضع استراتيجية لمصر 2060 حتى تسير مصر على نفس المنوال الذي قام بتأسيسه منذ البداية.