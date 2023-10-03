نائبة التنسيقية بـ«الشيوخ»: المشاركة في الانتخابات ترسخ ممارسات سياسية أكثر شمولا وديمقراطية

قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي منذ توليه للسُلطة، وهو حريص على تنمية الحياة السياسية، وإشراك عناصر فاعلة بها، ومنهم الشباب.

وأوضحت "زكي"، خلال لقائها ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة سي بي سي من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن الفترة الماضية كانت تتميز بتمكين الشباب وتأهيلهم وتدريبهم، وأكبر دليل على ذلك؛ هو إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عام 2018، وهو شكل سياسي جديد لم تعهده مصر من قبل.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك ملامح جديدة بالحياة السياسية وهي “تقبل الآخر والاختلافات والتعددية، و ترك الأمر للمواطن في تحديد ما يراه مناسبا”، مؤكدة أن التنسيقية مع بدء المرحلة الانتخابية؛ أصدرت بيانا توضح فيه أنها تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحين الرئاسة.

وأضافت أن التنسيقية تدعو للمشاركة بالعملية الانتخابية بشكل مباشر، منوهة بأن التعددية شيء مطلوب، خاصة وأن مصر دولة ديمقراطية وتعمل على بناء دولة جديدة.

وشددت على أهمية المشاركة في الانتخابات، ودورها في إكمال الصورة، وسترسخ ممارسات سياسية أكثر شمولا وديمقراطية.