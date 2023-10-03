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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسجل خطر لحيازته كيلو مواد مخدرة بقليوب

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مسجل خطر لحيازته كيلو مواد مخدرة فى قليوب وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "مصلح م ا"، 44 سنة، مسجل خطر، سبق اتهامه في 7 قضايا، مقيم دائرة المركز، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية النيابة العامة أمن القليوبية تحريات المباحث حبس مسجل خطر مركز شرطة قليوب مدير أمن القليوبية مكافحة المخدرات

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