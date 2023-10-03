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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في إطلالة جديدة.. شاهد نسرين طافش تخطف القلوب بجمالها

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها  صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام ”.

 

وظهرت نسرين طافش بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا مجسمًا باللون الاصفر المنقوش مع ورده بالون الابيض، مما حازت علي إعجاب متابعيها.


 

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 


 

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

اخى فوق الشجرة الفنانة نسرين طافش دراما رمضان خطف القلوب رمضان هذا العام غادة عادل كريم عبد العزيز نادى الرجال السرى

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