نهاركم زين.. شاهد ظافر العابدين في أحدث ظهور له

شارك الفنان ظافر العابدين، صور جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفديوهات القصيره انستجرام .

وظهر ظافر في الصوره بإطلاله جذابه صيفيه من امام البحر وعلق قائلا : "نهاركم زين".

يذكر أن نشر الفنان ظافر العابدين فيديو من داخل أحد الإستديوهات ، أثناء استكماله مراحل تسجيل الصوت لفيلمهالجديد إلى ابنى ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وقال ظافر، إنه الآن فى أخر مرحلة قبل عرض الفيلم ، وهى مرحلة تركيب الصوت ، والتى يقوم بها فى إحدى أهماستديوهات انجلترا والعالم، وهو الاستديو الذى سجل فيه أهم الأفلام وعلى رأسهم فيلم إلى إبنى .

وأضاف أن الفيلم من إنتاج mbc وسيعرض قريبًا فى المهرجانات السينمائية.