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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. صلاح عبدالله وبناته في ضيافة "صاحبة السعادة "

صدى البلد

يحل الفنان صلاح عبد الله وبناته ضيوفا على برنامج صاحبة السعادة اليوم  في الساعة الحادية عشر مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث صلاح عبد الله في هذه الحلقة عن تفاصيل مشواره الفني وأعماله الناجحة في مجال السينما والدراما. 

قال الفنان صلاح عبد الله إنه قام بزيارة  مدينة العلمين الجديدة  في بداية انشاؤها ، مضيفا : “ كانت الأبراج لسه بتطلع " . 

وأشار “  عبد الله ” ، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، إلى  أن هناك إنجازات كثيرة حدثت في مصر ولدينا أمل أن الأيام القادمة أفضل.

وتابع “ عبد الله  ” : مدينة العلمين فخر لمصر وأول سنة ننظم مهرجان العلمين الجديدة، وأتمنى أن يكون هذا المهرجان سنويا، وسيكون جاذبا كبيرا للسياحة. 

ومن ناحية اخرى عبّر الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بالعمل مع الفنانة عبلة كامل في مسيرته الفنية وذلك أثناء الندوة المقامة له بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور عدد من الفنانين والنقاد منهم الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان إيهاب فهمي، والمخرج خالد جلال.

 

والكاتب جمال عبد الناصر مؤلف كتاب "صلاح عبد الله" والذي يصدره المهرجان تزامنا مع تكريم الفنان في المهرجان هذا العام. 

الفنان صلاح عبد الله الفنان محمد رياض الفنانة عبلة كامل برنامج صاحبة السعادة رئيس المهرجان القومي للمسرح مهرجان القومى للمسرح

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