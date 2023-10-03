عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممدوح رسلان يتفقد جناح «مياه الجيزة» بمعرض اكسبوتك 2023.. شاهد

صدى البلد

شهد جناح شركة الصرف الصحي بالقاهرة، والمقام بالمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو تك ٢٠٢٣، تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار جولاته بالمعرض، والذي يشارك فيه شركات: مياه القاهرة ومياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومطروح وأسوان، ومياه وصرف الإسكندرية.

وأكد رئيس القابضة للمياه، أن المعرض في نسخته الثانية من الأحداث الهامة المتخصصة  بعرض أحدث التقنيات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك نظراً للتجمع الدولي والمحلي الكبير لكبرى الشركات المتخصصة في مجال تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن المشاركة بالمعرض تتيح لشركات مياه الشرب والصرف الصحي التعرف على أحدث التكنولوجيات من خلال المعروضات المتنوعة من معدات وأجهزة ومهمات وتجارب ونماذج محاكاة.

وأشار المهندس عادل حسن، إلى  عرض ماكيت لمشروع محطة المعالجة والتنقية والري لعرب أبو ساعد، يوضح مراحل التنقية والمعالجة المختلفة بالمحطة، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية والقدرة التصميمية للمحطة بطاقة ٥٥٠ ألف م٣/يوم، والتي تخدم حوالي١.٦ مليون نسمة في مناطق مختلفة، بدءاً من الطريق الدائري بالمعادي إلى حلوان والتبين في جنوب القاهرة، حيث سيتم توسعتها بإضافة ٢٥٠ ألف م٣/يوم لتصبح إجمالى الطاقة ٨٠٠ ألف م٣/يوم لخدمة ٢.٣ مليون نسمة حتى عام ٢٠٣٧، كما يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة مرافق الصرف الصحي في جنوب القاهرة ورفع كفاءة ترعة الصف، وكذا المساهمة في إدارة فعالة ومستدامة لموارد المياه في مصر.

وتابع رئيس صرف القاهرة، أن جناح الشركة يحتوي أيضاً على عدد من المنتجات المصنعة بالاعتماد الذاتي كأغطية البالوعات وأسياخ التسليك وكومبوست" الحمأة المعالجة" المستخدمة في التسميد، ومهمات الوقاية الشخصية والتأمين، بالإضافة إلى عرض مهمات الغطس كالبدل الجافة بمشتملاتها وكمبروسور الإمداد وأجهزة التحدث وكاميرا التصوير تحت الماء، وكذلك بروشورات ومطبوعات للحث على أهمية ترشيد المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وكتيبات ومهمات خاصة بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بالجيزة رئيس الشركة القابضة قطاع مياه الشرب كبري الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

ترشيحاتنا

تجنبا للغرامة.. السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

قضية مهمة.. بولندا وأوكرانيا تتجاوزان أول خطوة في حل «حرب الحبوب»

بسلك شاحن.. كوافيرة تعذب ابن صديقتها حتى الموت

هتقفل 10 بالليل.. رسميا تطبيق التوقيت الشتوي للمحال التجارية| تفاصيل

بيستغلهم بالشارع .. جريمة فى حق الصغار بالعجوزة| تفاصيل

أهلا بالتوقيت الشتوي| المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. القرار إجباري والتنفيذ بالثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

فيديو

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ