تعليق نادي اتحاد جدة بعد الانسحاب من مباراة سباهان الإيراني

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن انسحاب نادي اتحاد جدة من مباراة سباهان الإيراني بناء علي قرار مراقب المباراة وقد اصطدم اللاعبون بعبارات سياسية وتمثال في مدخل الملعب وهذا ما يتنافى مع قوانين كرة القدم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك:"اتحاد جدة: غادرنا ملعب مباراة سباهان وفقًا لمراقب المباراة"



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في بطولةدوري أبطال آسيا.

وقرر مراقب المباراة، إلغاءها، بعد مغادرة لاعبي وبعثة اتحاد جدة، للملعب، بعد وضع مسؤولي النادي الإيراني، تمثاللأحد الرموز السياسية، أمام مدخل أرضية الملعب.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الآسيوي قرارًا إما باحتساب أحد الفريقين خاسرًا، أو تحديد موعد جديد للمباراة.